МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Москва является городом с мощной экономикой, который имеет запас прочности, чтобы пережить все испытания нынешнего времени, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. Собянин заявил о стабилизации экономики Москвы после пандемии и кризисов

"Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности", — сказал он, отвечая на вопрос о запасе прочности у столицы.

Собянин подчеркнул, что с точки зрения экономики, Москва выдержала мощный санкционный удар.

"Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее, вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания", — пояснил мэр.

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