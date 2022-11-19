БАНГКОК, 19 ноя — ПРАЙМ. В столице Таиланда — Бангкоке — завершилась ежегодная лидерская встреча форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС). В ходе нее прошла церемония передачи переходящего председательства форума Таиландом делегации США. Министрескую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, как глава таиландского председательства в АТЭС, передал главе американской делегации, вице-президенту США Камале Харрис традиционную тайскую плетеную корзину, которая стала символом нынешнего форума АТЭС. Как правило, председательство в АТЭС принимает лично лидер экономики, председательские полномочия которой начинаются с 1 января следующего года.

Президента США Джо Байден отказался участвовать в лидерской встрече по личным обстоятельствам, поэтому председательство вместо него приняла Харрис.

Церемония прошла с часовым опозданием, так как затянулась последняя сессия форума.