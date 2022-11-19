ВАШИНГТОН, 19 ноя — ПРАЙМ. Следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в американском Сан-Франциско, сообщила вице-президент США Камала Харрис. В Таиланде завершился лидерский форум АТЭС

"Я рада сообщить, что в рамках года Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США мы проведем встречу лидеров АТЭС в Сан-Франциско, Калифорния, на неделе 12 ноября", — сказано в заявлении Харрис на сайте Белого дома.

Она отметила, что нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями".

Саммит АТЭС проходит в столице Бангкоке 18-19 ноября.