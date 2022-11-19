МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве минимальный, ее почти нет, она составляет 0,4%, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Москва имеет запас экономической прочности на все испытания, заявил Собянин

"У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4%. Практически безработицы нет", — сказал он.

Мэр отметил, что безработица в основном нишевая и касается людей, которые ищут подходящую работу, "но то, что предлагают на рынке, им не подходит". Либо, по словам мэра, это люди, которые только начинают свой трудовой путь, например, молодежь.

"Но в целом, если сравнить с другими мировыми городами, европейскими городами, в Москве самый низкий уровень безработицы", — добавил Собянин.

Градоначальник добавил, что дефицит кадров из-за частичной мобилизации не ощущается ни в одной из сфер.

"Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме", — пояснил он.

Мэр отметил, что из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать.

"Но у нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там несколько тысяч человек никак не влияет на рынок труда", — добавил Собянин.

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