МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво. Названы товары, которые Сьерра-Леоне может поставлять в Россию

"Самые важные товары, которые могут быть экспортированы в Сьерра Леоне из России – это сельскохозяйственное оборудование. Россия — один из ведущих производителей в этой сфере. Также мы бы хотели импортировать зерно и топливо, в том числе дизель", — сказал посол.

По его словам, частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и "они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов". "Это то, что может стать частью переговоров", — отметил посол, отвечая на вопрос о финансировании таких поставок.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.