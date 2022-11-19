БАНГКОК, 19 ноя — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены развивать сельское хозяйство, а также прилагать усилия к обеспечению продовольственной безопасности, укреплять цепочки поставок, следует из декларации, принятой по итогам саммита в Бангкоке. Следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в Сан-Франциско

"Мы обязуемся ускорить и активизировать нашу работу по содействию развитию сельского хозяйства, в том числе в сельских районах, и содействовать долгосрочной продовольственной безопасности путем обеспечения того, чтобы наши сельскохозяйственные и продовольственные системы были более устойчивыми, производительными и инновационными, укрепления глобальных цепочек поставок продовольствия и сокращения потерь продовольствия и отходов", — сказано в тексте декларации.

В документе также отмечается, что страны АТЭС намерены обеспечивать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду.

"Мы будем продолжать работать над обеспечением равных условий для содействия благоприятной торговой и инвестиционной среде и подтверждаем нашу приверженность сохранению открытых рынков и устранению сбоев в цепочках поставок", — говорится в документе.

Лидеры стран АТЭС признали необходимость больших усилий для борьбы с последствиями изменения климата и сокращения выбросов. Министры стран АТЭС поддержали курс на глобализацию по правилам ВТО

"Мы признаем, что нужны более интенсивные усилия для борьбы с сегодняшними вызовами, включая изменение климата, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия, продовольственную безопасность и переход к устойчивой энергетике, что снижает выбросы парниковых газов, обеспечивая при этом энергетическую устойчивость, доступ и безопасность в регионе, в том числе содействуя инвестициям в соответствующую деятельность", — сказано в тексте декларации.

Кроме того, большинство лидеров АТЭС осудили конфликт на Украине, но есть и другие его оценки.

"Мы подтвердили наши позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН… Большинство членов решительно осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике — сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности. Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в декларации, принятой по итогам встречи лидеров АТЭС.

Пункт об Украине является третьим из 23 в декларации.