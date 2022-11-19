МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Задачей Москвы и большинства регионов страны на период проведения специальной военной операции является обеспечение нормального функционирования экономики и жизни, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин отметил минимальный уровень безработицы в Москве

По его словам, необходимость ограничивать привычный ритм жизни столицы отсутствует. "В этом нет никакой необходимости. Вы видите, город живет нормальной, мирной жизнью", — сказал он.

"Задача города, как и большинства регионов страны, это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта — это наша задача. Тех, кто на фронте, задача воевать. Наша задача – поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет. Потому что если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить", — отметил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специоперации ведется слаженная командная работа. Он отметил, что в рамках работы координационного совета, который возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин, ведется тесное взаимодействие с кабмином, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, никакого дублирования функций нет.

"На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов президента, и в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов. И на нашей рабочей группе присутствуют все министры, от которых зависят решения вопросов, поэтому это слаженная командная работа", — сказал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.