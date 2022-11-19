БАНГКОК, 19 ноя — ПРАЙМ. Ближайшие несколько лет будут периодом идеального шторма для мировой экономики, заявил в ходе брифинга на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) глава российской делегации Андрей Белоусов. Страны АТЭС договорились развивать сельское хозяйство и свободную торговлю

"Сегодня был день, посвященный международной торговле и инвестициям. Основной лейтмотив — это кризис. Практически единодушное мнение, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, который еще дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития", — сказал он.

Белоусов отметил, что в ходе выступлений спикеры говорили о том, что выходить из этой ситуации можно только всем вместе. Так, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о проблемах и ограничениях, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика.

"Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые сейчас складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет – это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно", — пояснил Белоусов.

По его мнению, первый фактор – это рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, связанных с ВТО, где орган разрешения споров практически перестал работать. Второй, накладывающийся на протекционизм, это огромный долговой навес, который должен был бы "рассосаться" после кризиса 2009 года, но этого не произошло.

Белоусов пояснил, что долговой навес блокирует возможности существенного повышения процентных ставок, ужесточения монетарной политики, являющихся стандартными инструментами подавления инфляции.

"Потому что повышение процентных ставок приведет к резкому удорожанию обслуживания долга, погашению долга, и это может просто привести к цепочке банкротств крупнейших банков. Сегодня Георгиева сказала, что в негативном варианте порядка 30% мировой банковской системы окажется в зоне кризиса – в красной зоне", — отметил он. Белоусов на саммите АТЭС напомнил, что цены на газ выросли не из-за Украины

Третий фактор, по словам Белоусова, связан с ростом цен. "Нужно понимать, что этот процесс носит долговременный характер, он начался еще в конце 2020 года. Выросли цены на металлы, затем рост цен на газ… Далее по цепочке — сокращение производства минеральных удобрений, рост цен на них, что не могло не отразиться на зерновых рынках. Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение", — напомнил первый вице-премьер.

Он указал, что это движение носит сейчас хаотический и неопределенный характер, в результате инвесторы теряют ориентиры, что усугубляет ситуацию.

"Бросается в глаза сильный разрыв между масштабом проблем и теми инструментами, которые пока предлагаются для их решения. А что предлагается – предлагается быстро прекратить спецоперацию на Украине, это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места. Второе – это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию", — рассказал Белоусов.

"Понятно, что такого рода инструменты, такого рода действия абсолютны неадекватны, их просто недостаточно для того, чтобы решать те проблемы, потому что это проблемы структурные, системные, и только предстоит еще выработать меры, как это все решать. Отчасти бремя решения этих вопросов сейчас легло на США, которые получили эстафетную палочку и будут председательствовать в АТЭС в 2023 году, и видимо на эти вопросы надо будет дать ответ", — заключил он.

Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Бангкоке.