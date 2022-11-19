БАНГКОК, 19 ноя — ПРАЙМ. Тремя необходимыми условиями для преодоления глобального экономического кризиса являются, снятие барьеров, восстановление доверия и балансировка климатической повестки, заявил в ходе брифинга на полях саммита АТЭС глава российской делегации, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Белоусов назвал Россию островком стабильности

Он отметил, что лейтмотивом дискуссий второго дня саммита АТЭС была неизбежность кризиса мировой экономики.

"Я думаю, что выработка мер — это дело коллективное. На чем сосредоточиться — это, прежде всего, снятие барьеров, которых сейчас наплодили очень много", — ответил он на вопрос, какими инструментами можно преодолеть этот кризис.

Белоусов добавил, что это касается и торговых барьеров, и вопросов распространения технологий, и финансовых ограничений, которые есть. При этом снятие барьеров — абсолютно необходимая, но недостаточная вещь, подчеркнул он.

"Второй момент, который очень сложный, на самом деле, — это восстановление доверия. Это займет очень много времени, но никакие правила, которые мы бы ни придумали, они не будут действовать, если они не будут опираться на взаимное доверие партнеров", — отметил первый вице-премьер. Страны АТЭС договорились развивать сельское хозяйство и свободную торговлю

"Третье — нужно сбалансировать климатическую повестку таким образом, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста. Сегодня такие попытки делаются, и мы это видим по целому ряду направлений — так называемая карбоновая регуляторика по сути является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом. Такие попытки тоже не добавляют оптимизма, но это еще одно направление, которое предстоит решить", — заключил он.

Кроме того, по мнению Белоусова, в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса.

"Могу честно сказать, что на уровне вице-президента США у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись", — сказал он, отвечая на вопрос, были ли у него контакты на форуме с американской стороной.

"С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные (контакты — ред.), поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", — указал он.

Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.