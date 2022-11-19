ПЕКИН, 19 ноя — ПРАЙМ. Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Россия и Китай нарастили торговый оборот в энергетике на 64 процента

"Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", — заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.

Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".

Импорт Китая за 10 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 3,5%, до 2,2645 триллиона долларов, в то время как рост экспорта за аналогичный период на 11,1% и составил 2,9922 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за 10 месяцев 2022 года на 7,7% и достиг 5,2568 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 727,7 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.

Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.