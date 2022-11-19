МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Профессионализм преподавателей играет большую роль в достижении технологического суверенитета России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Правительство ввело квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году

"Преподаватели играют огромную роль в формировании личности. Они всегда находятся на передовой российской и мировой науки. А в текущей ситуации от их профессионализма во многом зависит успех в достижении технологического суверенитета. Значимость профессии отмечена решением Президента (РФ, Владимира Путина — ред.) объявить 2023 год Годом педагога и наставника", — процитировала слова Чернышенко его пресс-служба.

По его словам, экономический рост в масштабах страны невозможен без ежедневного вовлечения тысяч педагогов по всей стране, именно их служение профессии обеспечивает высокое качество российского университетского образования.

"Мы уделяем особое внимание обеспечению технологической экономики высококвалифицированными кадрами, в том числе через новые формы обучения — интеграцию вузов и технологических кампаний. С этой целью Правительством создано 30 передовых инженерных школ, которые обеспечат новое качество технического образования", — отметил Чернышенко.

Он добавил, что сейчас профессорско-преподавательский состав российских вузов насчитывает около 218 тысяч человек, а в этом году к ним присоединились коллеги из новых территорий: это почти 5 тысяч педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

День преподавателя высшей школы был учрежден в 2021 году по приказу Министерства науки и высшего образования РФ.