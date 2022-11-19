ПЕКИН, 19 ноя — ПРАЙМ. В АТР нужно сформировать региональную структуру экономического сотрудничества, которая предусматривает равные консультации, совместное участие и всеобщую выгоду, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в субботу на саммите АТЭС в Бангкоке. Китай будет активно наращивать импорт

"Необходимо твердо придерживаться подлинного мультилатерализма и защищать систему многосторонней торговли", — процитировал слова китайского лидера МИД КНР.

Си Цзиньпин также отметил необходимость решительной защиты системы многосторонней торговли, основанной на правилах, обеспечения безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, создания открытой, справедливой и недискриминационной торговую и инвестиционной среду. По его словам нужно "как можно скорее создать всеобъемлющую зону свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона на высоком уровне".

"Следует поставить на первый план инклюзивность развития, сформировать региональную структуру экономического сотрудничества, предусматривающую консультации на равноправной основе, совместное участие и всеобщую выгоду", — добавил китайский лидер

Вместе с тем он отметил важность развития крупного Азиатско-Тихоокеанского рынка, который будет приносить пользу всем сторонам, чтобы все могли добиться общего роста в условиях совместного развития и взаимовыгодного сотрудничества благодаря взаимодополняющим преимуществам.