МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Средний класс Великобритании столкнется с "шоком" на фоне повышения налогов в стране, предупредила газета Times со ссылкой на Британский Институт фискальных исследований (IFS). "Унылое десятилетие". Британцы в ужасе из-за резкого падения уровня жизни

"Заработная плата падает, а налоги растут. Средний класс Англии ждет шок", — заявил глава IFS Пол Джонсон.

По его мнению, Соединенное королевство "пожинает плоды долгосрочного отсутствия роста экономики, последствий старения населения и высокого уровня прошлых заимствований после нескольких лет стагнации".

Опираясь на данные IFS, издание сделало вывод, что к 2028 году 10 миллионов британцев будут платить налоги в размере "не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта".

Аналитический центр Resolution Foundation, в свою очередь, предупредил, что работникам грозит стагнация зарплаты на период в два десятилетия.

Глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее объявил о мерах по сокращению расходов и повышению налогов на сумму 55 миллиардов фунтов стерлингов. Как отмечает Times, это означает, что налоговое бремя приближается к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны.