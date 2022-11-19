МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны Евросоюза и ожидает помощь в размере 18 миллионов евро, заявил замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква в ходе встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европарламента заявил. Украина потеряла почти половину энергетической системы

"Ожидаем расширения Европейским Союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на поддержку вами выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллионов евро на 2023 год", — привел слова Жовквы сайт Зеленского.

По данным пресс-службы ОП, большое внимание на встрече уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины со стороны России. Стороны скоординировали совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины в будущем, а также участию европейских стран в отстраивании и послевоенном восстановлении страны.

Во встрече приняли участие Терри Райнтке, сопредседатель группы "Зеленые – Европейский свободный альянс", а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии.

Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.