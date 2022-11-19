МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В мире все сильно устали от киевского режима и в особенности от невротика Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил. Американцев снова надули, заявил Медведев

"От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что неудачные попытки "перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы — поляки".

Зампредседателя Совбеза РФ считает, что Зеленскому не нужны переговоры, так как они для него очень опасны.

"Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить", — сказал он.

Медведев считает, что Зеленскому бессмысленно садиться за стол переговоров, не признавая реалии распада Украины.

"А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг", — пояснил зампредседателя Совбеза РФ.

При этом США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, "чреватого третьей мировой", добавил он.

"Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", — заключил Медведев.