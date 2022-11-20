БЕРЛИН, 20 ноя — ПРАЙМ. Форум "Петербургский диалог", основанный для улучшения взаимопонимания между гражданскими обществами Германии и России, распустят, сообщил немецкий журнал Spiegel. Села батарейка: почему Европа больше не хочет санкций

"Общее внеочередное собрание членов "Петербургского диалога" по требованию совета директоров будет созвано в 1-м квартале 2023 года, на нем будет принято решение о роспуске "Петербургского диалога", — говорится в письме, которое цитирует журнал.

По данным издания, решение о роспуске было принято на заседании в минувшую пятницу и должно быть вынесено на рассмотрение 22 ноября.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.