БАНГКОК, 20 ноя — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил РИА Новости в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский. Си Цзиньпин призвал к выгодному экономическому сотрудничеству в АТР

"Саммит подтвердил прочные позиции России и в регионе, и в самом форуме. Изолировать Россию не получилось, хотя мы совершенно четко понимали, что у целого ряда делегаций – меньшинства, но все-таки ряда делегаций – такая задача стояла", – сказал дипломат.

"Украина не стала главной темой саммита, в отличие от того, что написала вчера газета Bangkok Post, например", – продолжил он, отметив, что это произошло вопреки тому, что делегации США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, на некоторых этапах работы форума – Сингапура и Чили, поднимали тему Украины.

"Надо сказать, в итоговых документах тоже она упомянута, но упомянута, как согласованная формулировка саммита "Большой двадцатки", где просто констатируется, что война на Украине, этот конфликт, это вооруженное противостояние – это факт жизни, и что он действительно нам всем мешает. Мы все стремимся к миру, но в оценках причин этого конфликта и путей урегулирования, конечно, очень сильно расходимся", – пояснил дипломат.

По его словам, большинство экономик, либо стремилось обойти молчанием эту тему, которая не имеет ни малейшего отношения к повестке дня АТЭС, либо подчеркнуто концентрировалось на экономических вопросах.

Для России саммит продемонстрировал заинтересованность большинства экономик АТР в российском участии и в многосторонней дипломатии, и в экономическом сотрудничестве, и в присутствии России на региональном рынке, сказал он.

"Это было совершенно для нас очевидно", — добавил дипломат.

Для России АТЭС сохраняет свою значимость, как очень важный экономический региональный форум, продолжил он.

"АТЭС является для нас ценной возможностью быть подключенными к процессам, которые здесь идут в области экономики, в области торговли, и в целом к тем дискуссиям, которые сейчас опять, благодаря Таиланду, оживились: это дискуссии по вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли", — рассказал Барский.

"Для нас эти задачи по-прежнему актуальны, а может быть, и еще более актуальны сегодня с учетом того разворота на восток, который сейчас происходит", — подчеркнул он.

Он отметил, что у России в АТЭС очень много союзников, партнеров – экономик, которые с открытым сердцем готовы взаимодействовать с Москвой.

"Прежде всего, я бы отметил, конечно же, Китай. То, как Россия и Китай поддерживают друг друга в рамках АТЭС, лишний раз свидетельствует о созвучии наших экономических интересов, и о созвучии наших подходов в целом к развитию мира и к развитию нашего региона", — сказал Барский.

"С точки зрения России, саммит был успешным, и мы сделали максимум для того, чтобы этот успех был. Это и поддержка таиландского председательства, и поддержка вообще самой идеи многостороннего сотрудничества, и стремление к тому, чтобы разорвать этот порочный круг взаимных претензий, противоречий, попыток обязательно нанести ущерб партнеру", — констатировал он.

По его словам, еще предстоит провести обстоятельный анализ того, как прошел этот год для АТЭС.

"Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас, и они для России — со знаком плюс", — сказал посол по особым поручениям МИД РФ.