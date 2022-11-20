МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Склад с мебелью загорелся в воскресенье в Екатеринбурге, сообщили в экстренных службах.

По данным МЧС, площадь огня достигла 800 квадратных метров. Борьбе с пожаром мешает сильная задымленность и высокая горючая загрузка помещения, отмечается в сообщении. Огонь охватил производственные материалы и остатки.

Данные о пострадавших будут уточняться.