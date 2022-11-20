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В Екатеринбурге загорелся мебельный склад
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Склад с мебелью загорелся в воскресенье в Екатеринбурге, сообщили в экстренных службах. По данным МЧС, площадь огня достигла 800 квадратных метров. Борьбе с пожаром мешает сильная... ПРАЙМ, 20.11.2022
регионы, экономика, новости, пожар, мчс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Склад с мебелью загорелся в воскресенье в Екатеринбурге, сообщили в экстренных службах.
По данным МЧС, площадь огня достигла 800 квадратных метров. Борьбе с пожаром мешает сильная задымленность и высокая горючая загрузка помещения, отмечается в сообщении. Огонь охватил производственные материалы и остатки.
Данные о пострадавших будут уточняться.