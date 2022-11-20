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В центре Москвы произошел пожар
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Складское здание горит в центре Москвы, сообщили пресс-службе главного управления МЧС в столице. Согласно данным, пожар произошел в двухэтажной постройке недалеко от Комсомольской... ПРАЙМ, 20.11.2022
регионы, экономика, новости, москва, пожар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Складское здание горит в центре Москвы, сообщили пресс-службе главного управления МЧС в столице.
Согласно данным, пожар произошел в двухэтажной постройке недалеко от Комсомольской площади.
По предварительной информации, площадь огня достигла 2,5 тысячи "квадратов", частично обрушились перекрытия между этажами. Из здания эвакуировали семь человек. На место возгорания прибыли спасатели.
Как уточнили в РЖД, инцидент не повлиял на движение транспорта и не угрожает пассажирам.
Ранее экстренные службы получили информацию о сильном задымлении в районе пожара.