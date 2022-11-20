МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Складское здание горит в центре Москвы, сообщили пресс-службе главного управления МЧС в столице. Москва имеет запас экономической прочности на все испытания, заявил Собянин

Согласно данным, пожар произошел в двухэтажной постройке недалеко от Комсомольской площади.

По предварительной информации, площадь огня достигла 2,5 тысячи "квадратов", частично обрушились перекрытия между этажами. Из здания эвакуировали семь человек. На место возгорания прибыли спасатели.

Как уточнили в РЖД, инцидент не повлиял на движение транспорта и не угрожает пассажирам.

Ранее экстренные службы получили информацию о сильном задымлении в районе пожара.