АЛМА-АТА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в экономике страны. Exit poll: на президентских выборах в Казахстане побеждает Токаев

Он также заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", — сказал Токаев, выступая в своем республиканском предвыборном штабе.

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы", — пообещал он.

Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.