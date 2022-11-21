МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России, как и в прошлом году, стали Чукотка, ЯНАО и Магаданская область, больше всего низкооплачиваемых работников в этот раз оказалось в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости. Опубликован рейтинг российских регионов по ипотечным платежам

БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ

Уровень зарплат является одним из главных показателей уровня жизни населения, так как она составляет порядка 60% всех доходов людей. Аналитики отмечают, что в основе различий в динамике зарплат и в дифференциации уровня оплаты труда в России лежат региональные особенности.

Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по ним.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели как: доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низкооплачиваемых и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

ЛИДЕРЫ

Согласно исследованию, с сентября 2021 года по август 2022 года в среднем по России 9,9% работников зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в исследовании 2021 года доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей составляла 8,8%, а в 2020 году – 7,9%. Эксперты отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с высокими номинальными зарплатами.

В целом в анализируемом периоде 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднероссийского значения. С другой стороны, в 56 регионах доля высокооплачиваемых работников не превышает 5%.

Как и прежде, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В исследовании 2022 года лидером по доле высокооплачиваемых работников стала Чукотка, где почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял ЯНАО с показателем 43,8%. На третей строчке по доле высоких зарплат расположилась Магаданская область (33,6%), четвертым стал Ненецкий автономный округ (33,4%), а на пятой строчке — Москва (32,6%).

В первую десятку рейтинга также вошли: Камчатка (26,8%), Сахалинская область (25,2%), Ханты-Мансийский автономный округ (25%), Якутия (23,4%) и Мурманская область (18,7%). Аналитики отмечают, что Санкт-Петербург немного не дотянул до первой десятки и расположился на 11-м месте с долей 16,9%.

Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также обе столичные агломерации. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью и рыбной ловлей. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.

Среди лидеров рейтинга также большая разница в уровне и распределении зарплат, отмечают эксперты. Замыкающая десятку Мурманская область в 2,7 раза уступает лидеру рейтинга, а Кемеровская область, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в 10 раз уступает Чукотке по доле высокооплачиваемых работников.

АУТСАЙДЕРЫ

В 43 регионах доля работников с высокой зарплатой составляет менее 3,7%. Составители рейтинга отмечают, что в пяти регионах менее 1,5% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, а еще в 13 регионах эта доля находится в диапазоне от 1,5% до 2%. В целом, в трех замыкающих рейтинг регионах доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в 30 раз меньше, чем у тройки лидеров.

Согласно исследованию, минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,29%. Также в конце списка расположились: Ингушетия (1,33%), Мордовия (1,38%), Дагестан (1,38%) и Чечня (1,43%).

Кроме того, в последнюю десятку входят: Ивановская область (1,53%), Кабардино-Балкария (1,55%), Орловская область (1,60%), Карачаево-Черкесия (1,60%) и Тамбовская область (1,67%). Таким образом, в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается широкая представленность регионов из Центральной России и южных национальных республик.

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ

В 27 регионах страны доля людей, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидерами по доле низкооплачиваемых работников являются Кабардино-Балкария (41,4%), Ингушетия (40,5%), Дагестан (39,6%), Чечня (39,5%), Северная Осетия (39,0%) и Карачаево-Черкесия (38,8%).

Аналитики отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему острая.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц. В семи регионах (Камчатка, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, ЯНАО, Чукотка и ХМАО) таких работников менее 2%, а еще в четырех регионах менее 5%.

Такая картина объясняется двумя факторами, говорят аналитики. Во-первых, во многих регионах цены очень высокие, а климатические условии суровые и даже самые низкие зарплаты учитывают это и включают в себя некоторую компенсацию за такие условия. Во-вторых, местные власти в ряде богатых регионов устанавливают свой собственный МРОТ, который может быть высоким (в отдельных районах Дальнего Востока он уже превышает 30 тысяч рублей). Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.

ТИПИЧНАЯ ЗАРПЛАТА

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 25-60 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получает зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона лидера, Чукотки, диапазон типичной зарплаты – от 65 тысяч до 164 тысяч в месяц. В ЯНАО типичная зарплата немного меньше (60-152 тысячи).

В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких — 45-129 тысяч рублей. Таким образом, в столице много тех, кто зарабатывает много, но и хватает людей с невысокими зарплатами. В Санкт-Петербурге диапазон самых распространенных зарплат составляет 36-81 тысяча рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.

Согласно исследованию, всего у восьми регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такая зарплата для регионов-лидеров является вполне рядовой. С другой стороны, в 14 регионах типичная зарплата не превышает 40 тысяч рублей в месяц, отмечают эксперты.