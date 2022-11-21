МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Крупный пожар на Комсомольской площади в Москве ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Собянин отметил минимальный уровень безработицы в Москве

Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.

"В 23.55 пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что при пожаре пять человек погибли и один пострадал.

"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.