МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение поездов, сообщили в РЖД

"Подтверждена гибель шести человек", — сказал собеседник агентства.

Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был полностью ликвидирован.