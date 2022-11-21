МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Свыше 16 тысяч новых рабочих мест появятся в Москве благодаря 27 инвестпроектам, будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщается на сайте мэра столицы. В Москве рассказали о строительстве Национального космического центра

"Город без торгов передаст инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 160 гектаров для реализации 27 масштабных инвестпроектов. Инвесторы вложат более 75,5 миллиарда рублей в строительство производственных объектов различных отраслей промышленности столицы. Реализация проектов позволит создать свыше 16 тысяч новых рабочих мест", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за счет поддержки города в столице возведут предприятия по выпуску продуктов питания, корма для животных, одежды и косметических средств, заводы по производству строительных материалов, мебели, электроники.

"Половина участков предоставлена для возведения предприятий строительной отрасли. На них будут производить двери, железобетонные изделия, цементные плиты, газобетонные блоки, напольное покрытие и другие материалы, необходимые при строительстве и отделке объектов. Предполагается, что на эти предприятия смогут трудоустроиться около пяти тысяч человек", — отметил Овчинский.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках реализации 27 масштабных инвестпроектов будет построено свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: производственные, складские и административные помещения.

"Больше всего предприятий появится в ТиНАО — 10. Для их размещения будет выделено почти 90 гектаров земли, а площадь возводимых объектов составит 422 тысячи квадратных метров. В частности, там появятся производства продуктов питания, строительных материалов, технологического оборудования, логистический комплекс крупного российского маркетплейса, на которые смогут трудоустроиться 10,6 тысячи специалистов", — сообщил Гаман.

Подчеркивается, что для поддержки бизнеса в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты, в аренду землю для развития производств по ставке один рубль в год.