МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания "Русагро" может приобрести у Wilmar International долю в крупном производителе соусов и маргарина, ГК НМЖК, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В "Русагро" назвали объем ожидаемых капзатрат в 2023 году

Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, также выпускает сахар, муку и специализированные жиры, выращивает рис. Работает более чем в 50 странах мира, включая свыше 500 предприятий. В прошлом году выручка Wilmar выросла на 30%, до 65,8 миллиарда долларов.

В НМЖК входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске (Волгоградская область) и Сорочинске под Оренбургом, элеваторы. Выпускает майонезы "Ряба", соусы и кетчупы Astoria, маргарин "Хозяюшка", а также мыло и другую продукцию. В прошлом году выручка АО "НМЖК" выросла на 45%, до 47,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 2,8 миллиарда.

Wilmar объявила о создании совместного предприятия с основателями НМЖК Николаем Нестеровым и его партнерами в 2008 году. Тогда Wilmar и также сингапурская Delta Exports обменяли половину своего украинского бизнеса на половину в головной компании НМЖК, кипрской Sethal Holdings Ltd. По последним данным отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в Sethal Holdings была 52%, уточняет издание.

Как отмечают собеседники газеты, участие сингапурской Wilmar в российском бизнесе, вероятно, осложнилось после начала военных действий на Украине и новой волны международных санкций. Сингапур был включен РФ в перечень "недружественных стран", также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого украинского бизнеса, говорят они.

По словам директора "Совэкона" Андрея Сизова, за счет такого приобретения "Русагро" может заметно расширить долю на российском рынке соусов и маргаринов, но на внутреннем спросе должны негативно сказаться снижение доходов и отток потребителей. Впрочем, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что хотя внутренний рынок масложировой продукции насыщен, НМЖК занимает хорошие позиции на китайском рынке масла, а также активно экспортирует продукцию в Иран.