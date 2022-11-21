МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Углубление сотрудничества Украины со странами Евросоюза привело к увеличению доли евро в ее экспортных операциях, в текущем году эта доля выросла до 44% с прежних 26%, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Евросоюз поддержал строительство транспортных коридоров в обход России

"Интересная статистика, которая показывает нашу евроинтеграцию в торговле: в 2021 году часть евро в расчетах за экспорт украинских товаров составляла только 26%, а в 2022-м в евро рассчитались уже за 44% нашего экспорта", – написал Железняк на своем канале в мессенджере Telegram.

Ранее Нацбанк Украины (центробанк) в октябрьском "Инфляционном отчете" сообщал, что наблюдается значительный всплеск доли евро в расчетах Украины. В НБУ также отметили, что с 2015 по 2021 годы доля евро в расчетах за экспорт также росла, с 13% до 26%, но больший рост этой доли сдерживался преобладанием сырьевых товаров в украинском экспорте, за который расчет производился традиционно в долларах. Структура же расчетов за импорт товаров существенных изменений не претерпела.

Также ранее, в частности, директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев сообщал, что в нынешнем году Украина изменила ключевых европейских контрагентов в торговле агропродукцией — новыми партнерами стали Болгария, Венгрия и Румыния, в то же время Франция вышла из этого списка.

Тем временем кабинет министров Украины 27 сентября принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России. Торговля также полностью прекращена с Белоруссией, сообщил ранее замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.