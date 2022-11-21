МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Уровень инфляции во Франции в 2022 году останется самым низким в Европе, считает министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. "Двузначная инфляция". На Европу надвигается новая экономическая напасть

"У нас не будет двухзначной инфляции в 2023 году. В этом году уровень цен на товары и услуги будет чуть более 5%, но он останется все равно самым низким во всей Европе благодаря сдерживающим мерам, которые мы приняли в отношении цен на газ и электроэнергию", — заявил министр в понедельник в интервью радиостанции Franceinfo.

Ранее Ле Мэр прогнозировал, что в начале 2023 года инфляция слегка замедлится и составит 5%, а на протяжении 2024 года снизится до 2%.

Годовая инфляция во Франции в октябре составила 6,2%, побив рекорд июльской инфляции в 6,1%.