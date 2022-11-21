МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Удмуртия обладают хорошим потенциалом для развития торгово-экономического сотрудничества, стороны должны наращивать взаимную торговлю, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Премьер Азербайджана заявил о росте товарооборота с Россией

"В этом году мы недотягиваем (до объема торговли 2021 года – ред.), а потенциал хороший и у Удмуртии, и у Беларуси. Есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения – это основа, поэтому будем строить свои планы таким образом, чтобы здесь добавлять", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

При этом белорусский президент обратил внимание, что в других сферах сотрудничества проблем нет. "Дай бог, чтобы они (отношения – ред.) были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией", — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с предприятиями в Удмуртии, поставках продукции машиностроения, в том числе пассажирского транспорта, во взаимодействии в сфере АПК, высоких технологий, оборонной промышленности, что важно в настоящее время, а также в сфере науки, культуры, здравоохранения, образования. "Надеюсь, что те направления, которые нам надо развивать, мы в процессе вашего визита найдем", — сказал Лукашенко.

Он также заявил о перспективах поставки белорусских лифтов в Удмуртию. "Таких предприятий (по производству лифтов – ред.) практически не осталось на постсоветском пространстве, поэтому спрос большой, здесь также надо выстраивать отношения. Мы готовы в этом направлении работать. В этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас (западные компании с рынка Союзного государства – ред.), мы переориентировали свои возможности на рынок России, в том числе и по лифтам, хотя (белорусское — ред.) предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас является приоритетом. Президент России как раз просил меня, чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов белорусскими, и я обещал. Мы это обещание выполняем", — заявил Лукашенко.

В январе-сентябре этого года товарооборот между Белоруссией и Удмуртией составил 69 миллионов долларов, что на 6% ниже аналогичного показателя 2021 года, при этом белорусский экспорт вырос на 13,4% — до 28,7 миллиона долларов, а импорт сократился на 16,1% — до 40,3 миллиона долларов.