МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей рыбы в России, компания Inarctica, в 2022 году приобрела в Калужской области два рыбоводных предприятия для выращивания мальков, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации. Совфед продлил льготу по НДС при ввозе племенных животных и рыбы

Она указывает, что губернатор региона Владислав Шапша и гендиректор компании Илья Соснов обсудили на прошлой неделе вопросы сотрудничества в сфере товарного рыбоводства, глава компании также представил бизнес-планы.

"В 2022 году компания стала собственником двух рыбоводных предприятий в Калужской области – ООО "Селекционный центр Аквакультуры" и ООО "Ф-Траут". Там планируют выращивать мальков, которые затем будут направлять в Мурманскую область", — говорится в сообщении.

В планах ближайших пяти лет – ввод дополнительных мощностей, достаточных для первичной переработки и упаковки продукции, заключение долгосрочных контрактов с крупнейшими покупателями, а также переход на собственный рыбопосадочный материал: с этой целью и были приобретены два актива.

Соснов также напомнил, что в 2018 году организация получила право на пользование шестью рыбоводными участками в Баренцевом море, что должно позволить ей к 2025 году увеличить производственные мощности до 50 тысяч тонн готовой продукции в год и войти в двадцатку мировых лидеров производителей красной рыбы.

Inarctica (ранее — "Русская аквакультура") специализируется на выращивании атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии, владеет правами на 39 участков с общим объемом потенциального выращивания красной рыбы около 50 тысяч тонн. Основной акционер — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций). Управляющей компанией группы является ПАО "Инарктика".