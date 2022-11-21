МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Никакое количество ограничений не в силах сдержать развитие России и Кубы, считает зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Президент Кубы посетит Китай с государственным визитом

"Добро пожаловать в Россию! Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь, камин, который отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей", — сказал Медведев, приветствуя лидера страны.

Политик в понедельник провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим с визитом в Москву. По его словам, кубинский лидер также запланировал контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, парламентом и партиями, что указывает на дружественные отношения сторон.

Медведев отметил поток санкций, под которым находятся и Россия, и Куба, подчеркнув беспрецедентный опыт Гаваны в этой ситуации. Зампред Совбеза добавил, что санкционная политика западных стран не сможет сдержать развитие двух стран. Москва и Гавана, заметил политик, продолжат укреплять экономическое, образовательное сотрудничество, а также диалог Коммунистической партии Кубы и "Единой России" и партнерство в других областях.