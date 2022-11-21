МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, текст размещен на интернет-портале правовой информации. Путин увеличил налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль

Документ предусматривает смягчение правила на ближайшие два года, что позволит повысить расходы федерального бюджета. Так, из нефтегазовых доходов за три года можно будет израсходовать восемь триллионов рублей, при этом с 2026 года сумма будет индексироваться на четыре процента.

Как уточнялось в пояснительной записке, такой размер расходов устанавливается, исходя из ожидаемого курса доллара на уровне 65-75 рублей.

Предельный объем расходов федерального бюджета будет рассчитываться из суммы доходов от экспорта несырьевых товаров, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и квази-фискальных операций.

Как ожидается, в 2023-2024 годах бюджетные расходы окажутся выше расчетов, а дефицит бюджета составит 2 и 1,4 процента ВВП соответственно. В связи с этим устанавливаются временные границы, в рамках которых на компенсацию дефицита можно направлять средства из Фонда национального благосостояния. В 2023 году эта сумма составит 2,9 триллиона рублей, в 2024 году — 1,6 триллиона. Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

При этом закон не изменяет базовые принципы бюджетного баланса и позволяет задействовать рентные сверхдоходы в кризисные периоды.

Помимо этого, закон предусматривает, что Соцфонд и ФОМС будут направлять в ФНБ доходы от взносов, продленных на 2023.

Правительство в 2023 году сможет привлекать дополнительные внутренние займы на сумму до одного триллиона рублей на финансирование дефицита бюджета, что снизит необходимость в привлечении для этих целей средств ФНБ.