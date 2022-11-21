МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов матпомощь мобилизованным и некоторым другим лицам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Совфед освободил матпомощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.

Передача такого имущества также не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника СвО либо получения им инвалидности I группы, а также безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры" и суточные по таким командировкам.

Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.