МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменение механизма расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с учетом роста зарплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Совфед одобрил корректировку механизма расчета страховых взносов в соцфонды

Согласно закону, предельная величина базы для обложения страховыми взносами ежегодно с 2023 года будет определяться как произведение прогнозной зарплаты, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (по аналогии с 2021 годом).

Это изменение нацелено на обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты соцфондов.

Корректировка связана с возникшим в 2021-2022 годах отставанием планового темпа роста зарплаты (на который с 2022 года индексируется предельная величина базы для исчисления страховых взносов) от фактического.

Обновленный механизм расчета предельной величины базы позволит восстановить облагаемый страховыми взносами уровень выплат физическим лицам и учитывать фактически сложившийся размер зарплаты.