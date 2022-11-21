БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Акт США о снижении инфляции содержит дискриминационные элементы, которые способны нанести вред европейским компаниям, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании в преддверии третьего совета ЕС-США по торговле и технологиям. Deutsche Bank предупредил об опасной зависимости ЕС от иностранных банков

"Акт о снижении инфляции содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран", — сказал он.

Домбровскис напомнил о том, что ЕС и США создали специальную группу по этому акту для обсуждения опасений ЕС и выработки решений.

"Мы просим справедливости, не более того: мы хотим и ожидаем, что к европейским компаниям и экспорту будут относиться в США так же, как к американским компаниям и экспорту относятся в Европе", — добавил он.

Закон о сокращении инфляции в США, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Он выступает в силу с 1 января 2023 года.