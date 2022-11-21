МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого пособия по рождению и воспитанию ребенка.

Президент РФ В. Путин

Путин подписал закон об освобождении матпомощи мобилизованным от НДФЛ

Соответствующий документ размещен на интенрен-портале правовой информации.

Как следует из текста, выплата появится в России с нового года. Эта форма поддержки будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет.

Ранее Министерство труда и соцзащиты поясняло, что пособие совместит следующие виды выплат:

  • для беременных женщин, вставших на учет на раннем сроке,
  • по уходу за ребенком до полутора лет,
  • на первого ребенка,
  • на третьего ребенка,
  • на детей от трех до восьми лет,
  • на детей от восьми до 17 лет.

Сейчас эти выплаты производятся разными инстанциями.