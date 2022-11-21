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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221121/838894062.html
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Соответствующий документ размещен на интенрен-портале... ПРАЙМ, 21.11.2022
экономика, новости, владимир путин, дети, выплаты, семьи, пособия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого пособия по рождению и воспитанию ребенка.
Соответствующий документ размещен на интенрен-портале правовой информации.
Как следует из текста, выплата появится в России с нового года. Эта форма поддержки будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет.
Ранее Министерство труда и соцзащиты поясняло, что пособие совместит следующие виды выплат:
- для беременных женщин, вставших на учет на раннем сроке,
- по уходу за ребенком до полутора лет,
- на первого ребенка,
- на третьего ребенка,
- на детей от трех до восьми лет,
- на детей от восьми до 17 лет.
Сейчас эти выплаты производятся разными инстанциями.