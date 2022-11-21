МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Путин подписал закон об освобождении матпомощи мобилизованным от НДФЛ

Соответствующий документ размещен на интенрен-портале правовой информации.

Как следует из текста, выплата появится в России с нового года. Эта форма поддержки будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет.

Ранее Министерство труда и соцзащиты поясняло, что пособие совместит следующие виды выплат:

для беременных женщин, вставших на учет на раннем сроке,

по уходу за ребенком до полутора лет,

на первого ребенка,

на третьего ребенка,

на детей от трех до восьми лет,

на детей от восьми до 17 лет.

Сейчас эти выплаты производятся разными инстанциями.