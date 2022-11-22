МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мошенники, начиная с ноября, стали чаще использовать мессенджеры для распространения ссылок на поддельные онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций, на которых у российских пользователей пытаются выманить персональные данные, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". Мошенники придумали новую схему обмана с "единым межбанковским счетом"

"Мошенники в России, начиная с ноября, стали активнее использовать мессенджеры в фишинговых схемах", — говорится в сообщении.

По словам старшего эксперта по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Бориса Лопатина, мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой пользователь якобы сможет что-то выиграть, например, iPhone. "Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов", — отметил Лопатин.

В действительности, по словам эксперта, ссылка будет вести на фейковое онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций. То есть мошенники под предлогом различных викторин побуждают пользователей распространять ссылки на фишинговые сайты.

"Сценарии на таких ресурсах могут быть различными, но в конечном итоге мошенники под предлогом получения "выигрышей" и "дивидендов" побуждают пользователей совершить денежный перевод, ввести конфиденциальную информацию или сообщить данные банковской карты", — добавил Лопатин.

По словам эксперта, опасность этого механизма заключается в том, что в большинстве случаев такие сообщения приходят от знакомых и родственников, поэтому подозрения они, как правило, не вызывают.