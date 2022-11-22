МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Союз операторов железнодорожного транспорта предложил Минтрансу России подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии, оценив убытки в 32 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" во вторник с ссылкой на источники. Минтранс принял важное решение о пассажирах верхних полок поездов

"Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии… По данным операторов, совокупно на Украине и в Финляндии застряло около 16 тысяч российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский ранее подписал указ о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

Финляндия, пишет газета, арестовала почти тысячу единиц подвижного состава, принадлежащую российским компаниям из санкционного списка Евросоюза. В июне они были конфискованы судебными приставами страны.

По словам одного из источников газеты, операторы решили просить компенсацию после решения правительства о компенсации потери собственникам грузовиков, арестованных на Украине. В октябре правительство решило выделить 1,64 миллиарда рублей автоперевозчикам, работающим на международных маршрутах, в качестве компенсаций за незаконно изъятые транспортные средства. Всего, по данным правительства, на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Субсидии автоперевозчикам предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

По словам зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса Семенкина, операторы в среднем оценивают вагон в 2 миллиона рублей, новый или выпущенный недавно грузовой вагон стоит уже около 4 миллионов рублей, а бывший в употреблении подвижной состав — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от состояния.