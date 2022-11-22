НОВОСИБИРСК, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в связи с появлением в следующем году возможности регистрировать бренды обычным гражданам и самозанятым ожидает общего прироста таких заявок на 30%, сообщил журналистам во вторник глава службы Юрий Зубов. Минтруд подготовил новую модель соцстрахования самозанятых

"С июня следующего года в законодательстве появляется возможность для всех граждан, особенно самозанятых, зарегистрировать на себя свой собственный бренд так же, как это делают компании и другие юридические лица, что обеспечит людям возможность защитить свои разработки, свою продукцию, свои услуги, забрендировать их и быть уверенными в их продвижении и защите продукции от несанкционированного использования и копирования как на российских, так и на международных площадках. Наша продукция этого достойна", — рассказал Зубов.

"Ничего не поменяется. Двери открыты, все технологические системы наши готовы, людей набираем, в том числе и в новосибирский центр для того, чтобы ожидаемый 30%-ный прирост таких заявок успеть обеспечить без потери сроков", — сказал Зубов, отметив, что механизм подачи заявки и регистрации брендов в Роспатенте будет таким же, как и для юридических лиц.

В Новосибирске глава Роспатента вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым принял участие в торжественном открытии "поезда региональных брендов" в новосибирском метрополитене. Травников отметил, что для области появление такой возможности у граждан очень важно.

В РФ принят закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в таких государствах, как Австрия, Германия, Китай, США. В результате иностранные граждане имеют право регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП. И закон обеспечит российским и иностранным гражданам равные права здесь.