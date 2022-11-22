МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не так существенно, как предполагалось первоначально. Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря

Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.

Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях. В Госдуме одобрили освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.

Первоначально документ предусматривал существенное расширение полномочий ФАС для выявления антиконкурентных соглашений, предоставляя ей право, в частности, изымать документы и предметы, получать персональные данные и сведения об абонентах услуг связи, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим проект закон подвергся жесткой критике, и во втором чтении на прошлой неделе все спорные нормы из него были удалены.