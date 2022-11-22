МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит свидетельства все более активного продвижения практики вторичных международных санкций в торговле с Россией, это будет мешать адаптации реального сектора экономики к текущим условиям, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЕК изучает "длинные списки лиц" для нового пакета санкций, сообщили СМИ

"Со стороны импорта санкционный режим ужесточается. Мы видим свидетельства, что наши зарубежные "непартнеры" все более активно продвигают практику вторичных санкций, что будет мешать адаптации реального сектора. Мы должны это учитывать", — сказал он, выступая на международном форуме Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Заботкин также подчеркнул, что есть вопросы и с точки зрения экспорта из России в будущем. "Санкционный режим ужесточается, нам еще предстоит увидеть, как те решения, которые уже приняты, отразятся на способностях наших компаний продавать свою продукцию за рубеж", — отметил зампред ЦБ.

США, ЕС и ряд других стран после начала военной операции России на Украине начали вводить санкции, в том числе ограничив экспорт различных товаров в РФ. Основные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и дорогих потребительских товаров.

В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. Также некоторые страны договорились ввести потолок цен на российскую нефть.