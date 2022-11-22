МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основатель "АФК Система" Владимир Евтушенков ожидает тяжелый 2023 год и начало экономического подъема в 2024 году: России удастся справиться с технологическими вызовами и ее ждет экономический рассвет. Такое мнение предприниматель высказал, выступая на форуме "Экономические бои без правил: рецепты победы". Президент Молдавии предупредила об углублении экономического кризиса

"Я верю в то, что главную проблему — проблему технологий — мы все-таки потихонечку будем преодолевать. …Я верю, что все будет в течение 2023 года тяжело. А в 2024 году будет значительно легче и начнётся определенный экономический подъем", — сказал Евтушенков.

По его словам, Россию в будущем ждет экономический рассвет. "Потому что мы за этот период времени — за этот год и за следующий год — точно научимся создавать сами умные технологии, реализовывать их в жизнь, чего мы не делали, потому что была возможность покупать. Мозг человека устроен так, что он всегда идёт по пути наименьшего сопротивления. Теперь, когда мы остались в этом пространстве одни, перед нами стоит задача создавать и создать самим", — добавил Евтушенков.

"Сейчас тот вызов, который перед нами стоит, — это освоение тех выпавших технологий, на которые мы не обращали внимания, их огромное количество", — отметил предприниматель.

По прогнозу министерства экономического развития РФ, ВВП в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.