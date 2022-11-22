МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1%, а на 2023 год — сохранила на отметке в 2,2%, говорится в ноябрьском экономическом прогнозе организации. Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в текущем году

В сентябрьском промежуточном прогнозе ОЭСР прогнозировала рост мирового ВВП на 3% в 2022 году и на 2,2% в 2023 году. В 2024 году теперь ожидается рост на 2,7%.

"Энергетический шок поднял инфляцию до уровней, которые не наблюдались несколько десятилетий, и он замедляет экономический рост по всему миру. В новом экономическом прогнозе ОЭСР мы теперь прогнозируем, что мировой рост снизится до 2,2% в 2023 году и умеренно восстановится до 2,7% в 2024 году", — говорится в докладе.

Азия будет основным драйвером роста в 2023-2024 годах, в то время как Европа, Северная Америка и Южная Америка покажут очень слабый рост, отмечает ОЭСР.

При этом среди основных рисков организация называет ситуацию на энергетических рынках. "Более высокие цены на газ или прямые перебои поставок газа приведут к значительно более слабому росту и более высокой инфляции в Европе и мире в 2023 и 2024 годах", — говорится в докладе.

Кроме того, организация повысила прогнозы роста ВВП еврозоны, теперь организация ожидает роста экономики еврозоны на 3,3% по итогам уходящего года и на 0,5% — в следующем году (ранее ожидалось 3,1% и 0,3% соответственно), сообщается в ноябрьском докладе организации.

А в 2024 году теперь ожидается рост на 1,4%.

ОЭСР также прогнозирует инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 8,3%, в 2023 году — на уровне 6,8%, а в 2024 году — на уровне 3,4%.

"Европейская экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, связанными с действующим и планируемым эмбарго на импорт российского угля и нефти по морю, а также с сокращением поставок газа из России на европейский рынок. Основной риск, связанный с прогнозами, заключается в том, что связанный с этим рост цен на энергоносители окажется гораздо более разрушительным и продолжительным, чем предполагалось в базовом сценарии", — говорится в докладе.

Организация уточняет, что самые большие проблемы у Германии, а также во многих странах Центральной и Восточной Европы, в энергопроизводящих отраслях, в транспортной области (где специализированное перерабатываемое топливо из России трудно заменить), в минеральной добыче, производстве металлов и в химической промышленности.

Кроме того, ОЭСР сообщает о том, что продолжительная холодная зима, скорее всего, приведет к дефициту газа, если в ближайшее время не удастся получить дополнительные поставки газа, что неизбежно потребует существенного повышения цен или резкого сокращения спроса.

Организация также повысила прогноз роста ВВП Китая на текущий год на 0,1 процентного пункта по сравнению с оценкой сентября — до 3,3%, а оценка роста ВВП страны на следующий год, напротив, понижена до 4,6% с сентябрьских 4,7%, говорится в новом экономическом докладе организации.

Появление ковидного штамма "омикрон" привело к повторяющимся волнам социально-экономических ограничений, нарушив экономическую активность, и на фоне "усиливающихся встречных ветров" экономический рост будет поддерживаться за счет инвестиций в инфраструктуру и мер поддержки, смягчающих коррекцию в секторе недвижимости, говорится в докладе.

ОЭСР добавила, что рост экспорта будет оставаться низким из-за слабых перспектив глобального роста, а в 2024 году начнется его оживление. Несмотря на недавний рост цен на продукты питания, инфляция потребительских цен останется сдержанной благодаря текущим мерам регулирования цен на энергоносители и продукты, также отмечают в ОЭСР.

В прошлом году, по данным организации, рост ВВП Китая составил 8,1%.

При этом, ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США по итогам текущего года до 1,8% с прогнозировавшихся в сентябре 1,5%, говорится в новом экономическом прогнозе организации.

В 2023 году, по прогнозу ОЭСР, экономика США вырастет на 0,5%, как и ожидалось в сентябрьском прогнозе. В минувшем году, по оценкам ОЭСР, ВВП США вырос на 5,9%.

ОЭСР также ожидает, что продолжающееся ужесточение кредитно-денежной политики будет сдерживать рост инфляции в ближайшей перспективе, а также что ценовое давление ослабнет по мере стабилизации цен на энергоносители и сокращения спроса. При этом дальнейшее снижение зависимости от ископаемых видов топлива остается приоритетной задачей, учитывая глобальный дефицит энергии.

Также организация сообщает, что государственные расходы страны вернулись к более нормальному уровню после уменьшения расходов на борьбу с ковидом.