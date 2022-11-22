МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему допускает в следующем году замедление инфляции ниже 4% после выхода из расчета высоких значений марта-апреля этого года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. В Банке России отметили пониженное инфляционное давление в стране

Заботкин в начале октября говорил, что годовая инфляция в России в марте-апреле 2023 года может временно уйти ниже целевых 4% с учетом высокой базы текущего года.

"Показатель годовой инфляции, действительно, с известной долей вероятности может быть ниже 4%, когда из расчета выйдут высокие значения марта-апреля этого года", — сказал Заботкин журналистам в кулуарах международного форума Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Банк России ждет инфляцию на уровне 12-13% по итогам текущего года и 5-7% — в следующем, об этом говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.

В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к цели в 4%.