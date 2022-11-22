МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Путин подписал закон о новом бюджетном правиле

Доходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходы — до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

ПОПРАВКИ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки правительства РФ, депутатов от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов по перераспределению бюджетных средств. Глава ФНС заявил о росте налоговых поступлений в бюджет

Общий объем перераспределенных средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 триллионов рублей, сообщил на заседании Госдумы председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По существу, это первый бюджет, когда все поручения Госдумы, данные при рассмотрении законопроекта в первом чтении, во втором чтении выполнены полностью, подчеркнул он.

Депутат сообщил, что для поддержки регионов предусмотрено 260 трансфертов на сумму 3 триллиона 248,7 миллиарда рублей, из которых ко второму чтению распределено уже 246 трансфертов на сумму 3 триллиона 137,7 миллиарда рублей. "Такого количества трансфертов, распределенных уже ко второму чтению, а это дает ясность регионам при формировании их бюджетов, у нас не было никогда", — заявил Макаров.

По его словам, распределены 96,6% дотаций, все 155 субсидий и 31 субвенция для регионов, а также 53 иных межбюджетных трансферта (81,2%). "То есть такого количества межбюджетных трансфертов тоже никогда не распределялось", — сказал депутат.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год устанавливается в сумме 1,115 триллиона рублей, на 2024 год — около 1,255 триллиона, на 2025 год — 909,497 миллиарда рублей. Путин установил особенности налогообложения в новых субъектах

При этом расходы по открытой части бюджета в 2023 году составят около 22,472 триллиона рублей, в 2024 году — 22,689 триллиона, в 2025 году — 22,971 триллиона.

Из них на социальную политику в 2023 году приходится около 7,324 триллиона рублей, в 2024 году — 7,33 триллиона, в 2025 году — 7,286 триллиона. Расходы на национальную экономику составят 3,415 триллиона, 3,402 триллиона и 3,492 триллиона рублей соответственно.

На здравоохранение предусмотрено 1,432 триллиона, 1,452 триллиона и 1,475 триллиона рублей; на образование — 1,364 триллиона, 1,378 триллиона и 1,434 триллиона рублей. Расходы на общегосударственные вопросы в 2023 году составят 1,832 триллиона рублей, в 2024 году — 1,846 триллиона, в 2025 году — 1,875 триллиона.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрено 1,811 триллиона, 1,854 триллиона и 1,954 триллиона рублей соответственно, на национальную оборону — 1,355 триллиона, 1,486 триллиона и 1,542 триллиона рублей.