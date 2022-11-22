МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Затраты на логистику достигают 40% в стоимости продукции "Северстали" из-за прекращения экспортных поставок в Европу и переориентации поставок на новые рынки, заявил генеральный директор компании Александр Шевелев. "Северсталь" спрогнозировала снижение потребления стали в России

"На сегодняшний день мы имеем очень конкурентноспособный продукт, но при отсутствии экспортных продаж в Европу и вынужденных продажах в страны Юго-Восточной Азии и страны ближнего зарубежья, затраты на логистику составляют от 20% до 40% стоимости конечной продукции", — заявил он, выступая на пленарной сессии RBC.TECH.

Шевелев добавил, что сейчас компания поставляет 80% продукции на рынок России, а 20% отправляет на экспорт. "Проблема в том, что российская металлургия имеет 70 миллионов тонн производственных мощностей, а внутренний рынок потребляет 40 миллионов тонн", — отметил топ-менеджер.

По его словам основная задача — найти рынки сбыта для металлопродукции, которую невозможно реализовать внутри страны. "Нужно эффективно экспортировать порядка 30 миллионов тонн продукции, иначе нам придется в существенной степени останавливать производства и распускать персонал, а это рост расходов со всеми вытекающими социальными последствиями", — пояснил Шевелев.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.

"Северсталь" попала под европейские ограничения после начала российской спецоперации на Украине. В частности, в санкционном списке ЕС оказался Мордашов. Кроме того, один из санкционных пакетов Евросоюза запретил импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России. В июле Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США наложило блокирующие санкции на Алексея Мордашова и членов его семьи, а также принадлежащие им активы — компании "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп".