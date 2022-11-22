МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционный вычет, предоставляемый сейчас по налогу на прибыль, для малых и средних промышленных предприятий следует расширить, распространив и на другие налоги, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Президент Кубы проработает льготные условия для инвестиций из России

"Самое важное, что можно было бы сделать, – это дать реальные льготы по инвестициям для малых и средних проектов, в первую очередь промышленной направленности", — считает Титов.

Сейчас, по его словам, такая льгота формально есть, но работает она только по налогу на прибыль и предоставлять ее или нет, решает регион. "Но для малого и среднего инвестора было бы куда интереснее получать вычеты на сумму до 50% от инвестиций в форме любых налогов", — заметил уполномоченный. "Ради реального вычета инвестор готов и усложнить администрирование, а регион должен быть заинтересован в привлечении инвестиций — теряя на одних налогах, он будет получать на других", — пояснил он.

Сейчас, по оценке бизнес-омбудсмена, из общего объема налоговых льгот в 2,4 триллиона рублей больше 80% приходится на специфические льготы для нефтегазовых проектов, а среди оставшихся 400 миллиардов наибольшее место занимают льготы в рамках специальных преференциальных режимов для крупнейших компаний традиционных секторов.

Ранее в сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что правительство в следующем году планирует донастройку существующих преференциальных налоговых режимов. Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что планируется ограничить объем льгот размером инвестиций, осуществленных в основной капитал и НИОКР.