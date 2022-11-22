Титов предложил расширить инвестиционный вычет для малых и средних промпредприятий
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционный вычет, предоставляемый сейчас по налогу на прибыль, для малых и средних промышленных предприятий следует расширить, распространив и на другие налоги, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Самое важное, что можно было бы сделать, – это дать реальные льготы по инвестициям для малых и средних проектов, в первую очередь промышленной направленности", — считает Титов.
Сейчас, по его словам, такая льгота формально есть, но работает она только по налогу на прибыль и предоставлять ее или нет, решает регион. "Но для малого и среднего инвестора было бы куда интереснее получать вычеты на сумму до 50% от инвестиций в форме любых налогов", — заметил уполномоченный. "Ради реального вычета инвестор готов и усложнить администрирование, а регион должен быть заинтересован в привлечении инвестиций — теряя на одних налогах, он будет получать на других", — пояснил он.
Сейчас, по оценке бизнес-омбудсмена, из общего объема налоговых льгот в 2,4 триллиона рублей больше 80% приходится на специфические льготы для нефтегазовых проектов, а среди оставшихся 400 миллиардов наибольшее место занимают льготы в рамках специальных преференциальных режимов для крупнейших компаний традиционных секторов.
Ранее в сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что правительство в следующем году планирует донастройку существующих преференциальных налоговых режимов. Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что планируется ограничить объем льгот размером инвестиций, осуществленных в основной капитал и НИОКР.
https://1prime.ru/state_regulation/20221122/838909086.html