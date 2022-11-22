МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель во вторник допустил менее масштабные повышения процентных ставок ЕЦБ, но заявил, что увеличению стоимости заимствований еще предстоит проделать долгий путь. В ЕЦБ заявили о возможности замедления темпов повышения ставок

Учитывая двузначную инфляцию в еврозоне, Европейский центральный банк повышает ставки рекордными темпами, по 75 базисных пунктов, но ряд руководителей центробанка призывают к менее масштабным повышениям начиная с декабря.

Нагель, считающийся в ЕЦБ сторонником жестких мер, и который в целом предпочитает более высокие ставки, сказал журналистам, что повышение ставки на 50 базисных пунктов также можно считать "сильным". Однако он добавил, что ставки по-прежнему настолько низки, что стимулируют экономику, и они "относительно далеки" от ее сдерживания.

"Даже повышением на 50 базисных пунктов — это относительно сильная мера", — сказал Нагель.

"Я не участвовал в обсуждении повышения '75 против 50', так как я не думаю, что это действительно поможет", — добавил он.

ЕЦБ повысил ставку по банковским депозитам с —0,5% до 1,5% за три месяца, заявив, что хочет поднять ее по крайней мере до нейтрального уровня, когда ставка не стимулирует, но и не сдерживает активность.

Это трудноуловимый уровень, который, как считают многие экономисты, в настоящее время находится около 2%.

Нагель поддержал использование рыночных цен, а не экономических моделей, учитывая текущие неопределенные перспективы, заявив, что ожидает достижения инфляционного плато в течение ближайших месяцев, и инфляция будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% в течение следующих двух лет.

"Независимо от того, какие будут поступать данные, я думаю, что инфляционная картина продолжит оставаться сильной в 2023 году", — сказал он в интервью репортерам во Франкфурте. — И даже в 2024 году мы возможно не достигнем желаемого уровня, который находится около 2%".

Он также добавил, что Германия, вероятно, вступит в слабую рецессию в следующем году, и что он не ожидает, что Бундесбанку потребуется помогать налогоплательщикам в результате масштабных выплат процентов и убытков по облигациям, купленным от лица ЕЦБ.

Он подтвердил свой призыв начать сокращение объема облигаций, находящихся в держании ЕЦБ, в начале следующего года.