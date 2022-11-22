МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит привлекать ресурсы на рынке, пока есть спрос со стороны инвесторов, сохраняя Фонд национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций, заявил глава Минфина Антон Силуанов журналистам в Госдуме. Минфин продумает стимулирование для выпуска замещающих облигаций

"У нас среди источников финансирования дефицита есть два: это Фонд национального благосостояния и заимствования на финансовом рынке. Фонд национального благосостояния — это ресурс, который мы в последнее время используем для инвестиций, для развития экономики, для проектов. Поэтому сегодня есть возможность осуществлять заимствования на финансовом рынке, и мы видим спрос со стороны инвесторов", — сказал глава Минфина.

По его словам, министерство предлагает широкий набор инструментов для инвесторов, и они пользуются популярностью. "Поэтому, пока есть спрос, мы этим пользуемся и привлекаем ресурсы на рынке на приемлемых финансовых условиях для Минфина", — сказал Силуанов.

Минфин РФ по итогам пяти состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации уже на 1,26 триллиона рублей.