МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП Испании по итогам текущего года до 4,7% с прогнозировавшихся в сентябре 4,4%, говорится в опубликованном во вторник экономическом прогнозе организации. Минэкономики Испании дало прогноз по инфляции до конца года

Однако оценка роста ВВП страны на следующий год, напротив, понижена до 1,3% с сентябрьских 1,5%.

Согласно, ОЭСР, рост в Испании в этом году будет выше как по сравнению со средними мировыми показателями, так и с крупнейшими европейскими экономиками: Германией (1,8%), Францией (2,6%) и Италией (3,7%).

Что касается 2024 года, ожидается, что ВВП Испании вырастет на 1,7%, что является менее оптимистичным показателем, чем 2,4%, прогнозируемые правительством Педро Санчеса. В свете этих данных в 2024 году ВВП Испании будет на один пункт ниже мирового роста (2,7%), но все равно будет выше значений Германии, Франции и еврозоны в целом, где он достигнет 1,4%.