Исполком СНГ: соглашение о свободной торговле услугами могут принять в июне 2023 года
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле услугами на территории стран СНГ могут принять в июне 2023 года, сообщил первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов.
Во вторник в Минске прошло очередное Постпреды подвели итоги заседания совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 октября в Астане.
"Наконец-то мы вышли на финишную прямую по подготовке и принятию соответствующего соглашения о свободной торговле услугами. На состоявшемся заседании совета глав правительств было рассмотрено соглашение. Можно сказать, что оно почти кондиционное. Отдельные есть штрихи, шероховатости. Я думаю, что вот это принятое решение как раз оптимальное и учитывает все нюансы предстоящего принятия соглашения и на ближайшем, в начале июня следующего года, совете глав правительств оно будет принято", — сказал он на заседании совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах СНГ.
Словам Анфимова приводит информагентство Белта.
По словам первого зампреда Исполкома, стороны разрабатывали документ в течение 11 лет.
Совет был создан в 2001 году после принятия соглашения странами СНГ о сотрудничестве в области промышленной безопасности. Главная его цель — обеспечение промышленной безопасности и проведение скоординированных действий по обеспечению безопасности на предприятиях, защита здоровья и жизни людей, которые работают на опасных производствах.
https://1prime.ru/state_regulation/20221122/838911928.html