МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле услугами на территории стран СНГ могут принять в июне 2023 года, сообщил первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов. ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карты

Во вторник в Минске прошло очередное Постпреды подвели итоги заседания совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 октября в Астане.

"Наконец-то мы вышли на финишную прямую по подготовке и принятию соответствующего соглашения о свободной торговле услугами. На состоявшемся заседании совета глав правительств было рассмотрено соглашение. Можно сказать, что оно почти кондиционное. Отдельные есть штрихи, шероховатости. Я думаю, что вот это принятое решение как раз оптимальное и учитывает все нюансы предстоящего принятия соглашения и на ближайшем, в начале июня следующего года, совете глав правительств оно будет принято", — сказал он на заседании совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

Словам Анфимова приводит информагентство Белта.

По словам первого зампреда Исполкома, стороны разрабатывали документ в течение 11 лет.

Совет был создан в 2001 году после принятия соглашения странами СНГ о сотрудничестве в области промышленной безопасности. Главная его цель — обеспечение промышленной безопасности и проведение скоординированных действий по обеспечению безопасности на предприятиях, защита здоровья и жизни людей, которые работают на опасных производствах.